Звезда «Дневников вампира» объявила о беременности

Актриса Кэт Грэм сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о беременности.

Грэм опубликовала совместные фото с мужем Брайантом Вудом. На снимках актриса продемонстрировала округлившийся живот. Она подписала публикацию: «У нас будет ребенок».

В комментариях звезду поздравили поклонники, друзья и коллеги. В их числе Кэндис Кинг, Никки Рид, Пэрис Хилтон.

Кэт Грэм вышла замуж за Вуда в октябре 2025 года. Артистка наиболее известна известна по роли Бонни Беннет из сериала «Дневники вампира».

В фильмографии Грэм более 50 работ. Она принимала участие в проектах «О.С. – Одинокие сердца», «Новая Жанна Д`Арк», «C.S.I. Место преступления», «Малкольм в центре внимания», «Ловушка для родителей», «Папе снова 17», «Ханна Монтана».

В августе 2024-го другая звезда сериала «Дневника вампира» Нина Добрев рассказала о восстановлении после аварии на электровелосипеде. Актриса призналась, что во время аварии порвала крестообразную связку, мениск и сломала плато большеберцовой кости в колене.

