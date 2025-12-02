На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Дневников вампира» объявила о беременности

Актриса Кэт Грэм впервые станет матерью
true
true
true
close
katgraham/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Кэт Грэм сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о беременности.

Грэм опубликовала совместные фото с мужем Брайантом Вудом. На снимках актриса продемонстрировала округлившийся живот. Она подписала публикацию: «У нас будет ребенок».
В комментариях звезду поздравили поклонники, друзья и коллеги. В их числе Кэндис Кинг, Никки Рид, Пэрис Хилтон.

Кэт Грэм вышла замуж за Вуда в октябре 2025 года. Артистка наиболее известна известна по роли Бонни Беннет из сериала «Дневники вампира».

В фильмографии Грэм более 50 работ. Она принимала участие в проектах «О.С. – Одинокие сердца», «Новая Жанна Д`Арк», «C.S.I. Место преступления», «Малкольм в центре внимания», «Ловушка для родителей», «Папе снова 17», «Ханна Монтана».

В августе 2024-го другая звезда сериала «Дневника вампира» Нина Добрев рассказала о восстановлении после аварии на электровелосипеде. Актриса призналась, что во время аварии порвала крестообразную связку, мениск и сломала плато большеберцовой кости в колене.

Ранее Агата Муцениеце родила третьего ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами