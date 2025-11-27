Студент-химик признан виновным в организации терактов против «Евровидения»

Студент-химик из Швеции признан виновным в участии в террористической организации и нарушении законодательства Голландии об оружии и взрывчатых веществах. Об этом пишет голландская газета Het Parool .

Приговор предусматривает восемь лет тюремного заключения, шесть из которых – условно. В итоге реальный тюремный срок составит менее двух лет — до этого молодой человек уже отбывал девять месяцев в заключении.

Швед также должен пройти пятилетнюю программу дерадикализации.

23-летний мужчина родился и вырос в Люксембурге в семье шведов; его отец занимает руководящую должность в шведском бизнес-сообществе.

В феврале 2020 года полиция провела обыск в доме семьи в элитном жилом пригороде Люксембурга. В доме нашли химическую лаборатория, где на тот момент 18-летний юноша изготавливал взрывчатые вещества, а в его компьютере — сотни документов ультраправого содержания и террористические планы.

Среди планов был документ под названием «Веселое время для Евровидения-2020», в котором подробно описывались планы отравления посетителей конкурса песни «Евровидение» в Роттердаме и создания среди них паники с помощью различных химических веществ. Планы включали в себя блокирование аварийных выходов для максимального ущерба.

Сейчас молодой человек в Швеции и изучает химию в университете, а также управляет компанией «в химической и биотехнологической промышленности». На суде он признался в террористических заговорах, но пояснил, что теперь оставил радикальные взгляды позади и раскаялся. При этом прокурор утверждает, что еще два года назад молодой человек вел активность на экстремистских страницах в соцсетях.

