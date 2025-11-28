Pussy Riot потребовали признать экстремистской организацией

Генпрокуратура потребовала признать панк-группу Pussy Riot экстремистской организацией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство юстиции.

По данным ведомства, исковое заявление о признании группы экстремистами и запрете ее деятельности на территории РФ подал заместитель Генерального прокурора России Александр Гуцан.

Суд по административному делу в отношении группы назначен на 15 декабря 2025 года. Он пройдет в Тверском районном суде Москвы.

Панк-рок-группа Pussy Riot проводила акции в России c 2011 года в общественных местах. В 2012 году после проведения «панк-молебна» в московском храме участниц группы объявили в розыск по подозрению в хулиганстве. Трех подозреваемых признали виновными в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти и приговорили к двум годам колонии общего режима.

В сентябре 2025 года участниц Pussy Riot Марию Алехину, Диану Буркот, Ольгу Борисову, Алину Петрову и Тасо Плетнер заочно приговорили к срокам от 8 до 13 лет колонии за фейки о Вооруженных силах (ВС) РФ.

