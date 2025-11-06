На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший испанский король раскрыл подробности смерти младшего брата

Daily Mail: бывший король Испании Хуан Карлос I рассказал о смерти своего брата
true
true
true
close
Andrea Comas/AP

Бывший король Испании Хуан Карлос I впервые за многие десятилетия рассказал подробности трагического инцидента, произошедшего почти 70 лет назад, когда в подростковом возрасте он по неосторожности застрелил своего младшего брата. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно материалу издания, подробности трагедии опубликованы в мемуарах бывшего короля. В настоящее время он проживает в Дубае, а книга «Хуан Карлос I Испанский: Примирение» была издана во Франции через 11 лет после того, как монарх отрекся от престола и был изгнан из страны.

В разделе мемуаров под названием «Трагедия» 87-летний Хуан Карлос описывает события 1956 года. По его словам, в семейном доме в Португалии он вместе со своим 14-летним братом Альфонсо играл с пистолетом Star Bonifacio Echeverria, считая, что оружие разряжено. Однако произошел случайный выстрел, и пуля, отрикошетив, попала Альфонсо в лоб. Подросток скончался на руках у отца.

На момент трагедии Хуану Карлосу было 18 лет. Судебного расследования по данному инциденту не проводилось.

Ранее в Британии назвали новую версию гибели принцессы Дианы.

