Проект семьи Долиной не получил грант на 76,6  млн рублей

Проекту семьи Долиной «Музкульт» отказали в гранте на 76,6  млн рублей
larisa.dolina.official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)" class="item-image" loading="lazy">
larisa.dolina.official/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Президентский фонд культурных инициатив отклонил заявку компании «Музкульт», которая связана с дочерью Ларисы Долиной, на грант в размере 76,6 млн рублей. Об этом сообщает «Абзац» в Telegram-канале.

Эти средства предназначались для программы, которая искала и поддерживала новые таланты в сфере эстрады. Проект планировали запустить в январе 2026 года и завершить в феврале 2027 года, но его заявку не одобрили.

«Музкульт» — организация, тесно связанная с дочерью Ларисы Долиной, Ангелиной. Ее деятельность направлена на продвижение музыкальной культуры, организацию фестивалей и поддержку молодых талантов. При поддержке ПФКИ реализуется программа MUSCULT, в рамках которой также функционирует Музыкальная академия Ларисы Долиной.

В ноябре суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. Это вызвало общественный резонанс, который уже прозвали в СМИ «эффектом Долиной». Ряд звезд встали на сторону народной артистки России, а некоторые, наоборот, выступили с критикой в ее адрес.

Ранее стало известно, что ФНС ликвидировала фонд дочери Долиной спустя 2 месяца.

