Деревянко о сносе статуи: «Такая вот народная любовь»

Актер Деревянко назвал забавной историю со сносом его статуи
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Павел Деревянко в беседе с NEWS.ru прокомментировал историю с установкой и разрушением памятника в виде него в Таганроге.

По словам Деревянко, открытие памятника с его лицом являлась акцией в преддверии премьеры фильма «Семьянин». Артист назвал забавной ситуацию, что в итоге статую разрушили.

«Вот такая вот народная любовь. Я не печалюсь, улыбаюсь, смеюсь. Все это забавно. Вполне может быть, что подобная промоакция повторится. Да, возьмем на вооружение и будем перед каждой премьерой устанавливать по памятнику в городах России», — поделился артист.

30 ноября в Таганроге установили памятник актеру Павлу Деревянко. Артиста изобразили с наградой премии «Оскар» в руках. Жители города отметили, что памятник сделан из пенопласта или какого-то другого легкого материала. Некоторые сравнили статую с арт-объектом «Аленка» из Воронежа. Статую разрушили на следующий день. На постаменте остались одни ботинки.

Ранее в Госдуме объяснили протест россиян из-за решения по делу Долиной.

