Цыганова обвинила Долину в пренебрежении к россиянам: «Корону уже лет 20 не снимает»

Певица Вика Цыганова резко отреагировала в Telegram-канале на заявление депутата Госдумы Елены Драпеко по делу Ларисы Долиной.

Драпеко утверждала, что граждане протестуют не против самой певицы, а против несправедливого, по их мнению, судебного решения.

«Да что вы говорите? Народ, оказывается, против суда протестует, а не против зарвавшейся певицы, которая настолько берега попутала, что начала через свои «высокие связи» буквально разрушать законодательство России», — возмутилась Цыганова.

Певица выразила мнение, что Долина также демонстрирует пренебрежительное отношение к обычным гражданам России, воспринимая их как «быдло, рабов и плебеев». Закрытый характер судебного процесса она назвала проявлением неуважения к обществу.

«Долина всегда вела себя вызывающе и не стеснялась демонстрировать превосходство над окружающими. Корону уже лет 20 не снимает, судя по всплывающим видео. Чаша народного терпения переполнилась, а то, что сейчас происходит, — расплата», — заключила исполнительница.

В ноябре суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск был отклонен. Это вызвало общественный резонанс, который уже прозвали в СМИ «эффектом Долиной». Ряд звезд встали на сторону народной артистки России, а некоторые, наоборот, выступили с критикой в ее адрес.

Ранее сообщалось, что Дочь Градского отсудила миллионы у «Жилищника» за залитую квартиру.