На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Редкое яйцо Фаберже из коллекции Николая II уйдет с молотка: «Мона Лиза» декоративных искусств»

В Лондоне продадут яйцо Фаберже с 4,5 тысячами бриллиантов
true
true
true
close
Faberge

Редкое яйцо Фаберже из хрусталя с 4,5 тысячами бриллиантов, изготовленное семьи российского императора Николая II, уйдет с молотка в Лондоне. Об этом сообщает Associated Press.

Начальная цена «Зимнего яйца» на аукционе Christie's — $26,4 млн. Оно одно из семи «царских» яиц Фаберже, оставшихся в частных руках.

10 сантиметровое украшение изготовлено из горного хрусталя и покрыто изящным рисунком в виде снежинок. Внутри яйца находится съемная корзиночка с украшенными драгоценными камнями кварцевыми цветами, символизирующими приход весны.

Марго Оганесян, глава отдела русского искусства Christie's, сравнила его с роскошной версией «Киндер-сюрприза» и шедевром Леонардо да Винчи.

«Зимнее яйцо» — превосходный образец мастерства и дизайна, «Мона Лиза» декоративно-прикладного искусства», — сказала Оганесян.

Это яйцо — одно из двух, созданных женщиной-дизайнером Альмой Пихль, по заказу царя Николая II для его матери, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, в качестве пасхального подарка в 1913 году. Второе яйцо, созданное Пихль, принадлежит королевской семье Великобритании.

В период с 1885 по 1917 год мастер Петер Карл Фаберже и его компания создали более 50 яиц для российской императорской семьи, каждое из которых было уникальным и содержало скрытый сюрприз. Начало традиции положил Александр III, подарив своей жене яйцо на Пасху. Всего сохранилось 43 императорских яйца Фаберже, большинство из которых хранятся в музеях.

Накануне не знавший реальную цену «Мадонны с младенцем» мужчина продал ее за $897 тысяч.

Ранее сообщалось, что картина, купленная за $50 на распродаже, может быть утерянной работой художника Ван Гога.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами