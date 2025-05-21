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Следственный комитет наградил исполнительницу «Матушки земли»

Глава СК Бастрыкин вручил награду певице Куртуковой
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ts_makeeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин наградил грамотой исполнительницу хита «Матушка земля» Татьяну Куртукову. Об этом певица сообщила в на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Благодарю Александра Ивановича Бастрыкина и Константина Евгеньевича Корпусова за поддержку меня и моего творчества, а также за высокую оценку труда моей команды Gamma Music», — написала она.

В феврале 2025 года в Следственном комитете России состоялось политическое информирование в формате дискуссионного клуба по теме «Ковчег человечества: роль России в сохранении культурно-исторических традиций и духовно-нравственных ценностей» с участием Татьяны Куртуковой.

В апреле Татьяна Куртукова стала приглашенной судьей на шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!». Об этом сообщает «СтарХит».

По данным издания, артистка проявила в выпуске строгость по отношению к ряду музыкальных коллективов. Одно из выступлений Куртукова сравнила с «громкой голосовой атакой», уточнив, что подобные концерты отпугивают «простого обывателя».

Ранее адвоката Екатерину Гордон наградили медалью в МЧС России.

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