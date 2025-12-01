Лев Лещенко оценил поэзию Басты

Народный артист РСФСР Лев Лещенко оценил поэзию рэпера Басты (настоящее имя Василий Вакуленко). Его цитирует ТАСС.

«Если мы говорим о рэп-культуре, появляется достаточно много интересных поэтов. Например, тот же Василий Вакуленко», — поделился он.

83-летний певец уточнил, что имел опыт сотрудничества с рэперами, среди которых Loc-Dog (настоящее имя Александр Жвакин), а также с дуэтом диджеев Filatov & Karas (настоящие имена Дмитрий Филатов и Алексей Осокин).

По словам Лещенко, в вопросе современной музыки важно уметь отделять хорошее от плохого, с чем человеку может помочь культура.

Лещенко также заявил, что в школьную программу нужно включить фронтовые песни, произведения о труде, а также музыку, освещающую значимые моменты. По словам Лещенко, лично он бы обязательно добавил такие произведения, как «Я люблю тебя, жизнь», «День Победы» и композиции на стихи Роберта Рождественского, Булата Окуджавы и Евгения Евтушенко.

