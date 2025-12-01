На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лев Лещенко оценил поэзию Басты

Певец Лещенко назвал рэпера Басту интересным поэтом
true
true
true
close
Из личного архива Льва Лещенко

Народный артист РСФСР Лев Лещенко оценил поэзию рэпера Басты (настоящее имя Василий Вакуленко). Его цитирует ТАСС.

«Если мы говорим о рэп-культуре, появляется достаточно много интересных поэтов. Например, тот же Василий Вакуленко», — поделился он.

83-летний певец уточнил, что имел опыт сотрудничества с рэперами, среди которых Loc-Dog (настоящее имя Александр Жвакин), а также с дуэтом диджеев Filatov & Karas (настоящие имена Дмитрий Филатов и Алексей Осокин).

По словам Лещенко, в вопросе современной музыки важно уметь отделять хорошее от плохого, с чем человеку может помочь культура.

Лещенко также заявил, что в школьную программу нужно включить фронтовые песни, произведения о труде, а также музыку, освещающую значимые моменты. По словам Лещенко, лично он бы обязательно добавил такие произведения, как «Я люблю тебя, жизнь», «День Победы» и композиции на стихи Роберта Рождественского, Булата Окуджавы и Евгения Евтушенко.

Ранее в Госдуме Милохину предложили сменить локацию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами