Ольга Бузова об успехе у молодых мужчин: «Рядом сыночек»

Певица Бузова заявила, что молодой мужчина рядом с ней должен обладать брутальным напором

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о своем успехе у молодых мужчин. Ее цитирует «СтарХит».

По словам Бузовой, чем старше она становится, тем моложе ее поклонники. 39-летняя звезда отметила, что она не хочет доминировать в паре, как это часто бывает в отношениях с молодыми парнями.

«Если у меня возникнет ощущение, что рядом сыночек, о котором нужно заботиться, опекать, такой формат отношений меня не устроит», — сказала она.

Бузова признала, что в 27-28 лет мужчины уже могут быть начитанными, целеустремленными и осознанными.

«Они своим брутальным напором и дают тебе ощутить себя хрупкой маленькой девочкой», — продолжила она.

В своем мужчине Ольга Бузова хочет, в свою очередь, видеть не красоту, молодость или богатство, а доброту, заботу, интеллект и благородство. На возраст, рост и внешность, уточнила она, звезда внимания не обращает.

В конце ноября Бузова пожаловалась на хроническую усталость.

Ранее Бузова рассказала, что запрещал ей Тарасов в отношениях.