На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ольга Бузова об успехе у молодых мужчин: «Рядом сыночек»

Певица Бузова заявила, что молодой мужчина рядом с ней должен обладать брутальным напором
true
true
true
close
МУЗ ТВ

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о своем успехе у молодых мужчин. Ее цитирует «СтарХит».

По словам Бузовой, чем старше она становится, тем моложе ее поклонники. 39-летняя звезда отметила, что она не хочет доминировать в паре, как это часто бывает в отношениях с молодыми парнями.

«Если у меня возникнет ощущение, что рядом сыночек, о котором нужно заботиться, опекать, такой формат отношений меня не устроит», — сказала она.

Бузова признала, что в 27-28 лет мужчины уже могут быть начитанными, целеустремленными и осознанными.

«Они своим брутальным напором и дают тебе ощутить себя хрупкой маленькой девочкой», — продолжила она.

В своем мужчине Ольга Бузова хочет, в свою очередь, видеть не красоту, молодость или богатство, а доброту, заботу, интеллект и благородство. На возраст, рост и внешность, уточнила она, звезда внимания не обращает.

В конце ноября Бузова пожаловалась на хроническую усталость.

Ранее Бузова рассказала, что запрещал ей Тарасов в отношениях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами