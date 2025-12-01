Звезда «Иванушек International» назвал главную ошибку в своей жизни

Певец Туриченко пожалел, что не рассказал родителям о насилии в школе

Звезда группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко назвал ошибку, которую считает главной в своей жизни. Артиста цитирует «Пятый канал».

Туриченко пожалел, что не рассказал родителям о физическом насилии в музыкальной школе.

«Меня бил преподаватель по фортепиано по рукам линейкой. Я боялся это рассказывать, чтобы не было там никаких проблем, я скрывал это все», — сказал он.

Артист уверен, что так нельзя — родителям важно налаживать контакт даже с повзрослевшими детьми. У этого преподавателя Туриченко заниматься перестал, и у занятий по фортепиано появился результат в последние два года обучения.

Кирилл Туриченко сделал предложение своей избраннице Дарье в 2021 году на свадьбе друзей. Через три года пара расписалась, а осенью 2024 года супруги отпраздновали свадьбу. Вскоре у пары родится ребенок. У Дарьи также есть сын Платон от прошлых отношений.

