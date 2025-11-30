Сын Романа Мадянова женился

Сын актера Романа Мадянова Роман сыграл свадьбу с невестой Анной. Об этом сообщили в шоу «Ты не поверишь!».

Мадянов-младший сыграл свадьбу спустя год после кончины отца. Артист не успел познакомиться с невесткой, так как ему было плохо из-за онкологии.

«Это было за день до папиной кончины. Была приоткрыта дверь в папину комнату, она (Анна) успела увидеть только ноги. Он уже был в тяжелом состоянии и с трудом говорил», — рассказал сын актера.

Вдова Мадянова Наталья призналась, что тепло встретила невестку. Анна также идет навстречу свекрови и старается ее часто навещать. По словам Натальи, жена сына великолепно готовит. Она назвала невестку хозяйственной и рукодельной.

«Я ее защищаю даже перед Ромой. Если что-то он как-то не очень правильно ведет с моей точки зрения, я ему все время говорю. Ты, говорю, девочку не обижай, пожалуйста», — поделилась вдова артиста.

Мадянова рассказала, что подарила молодоженам казанскую икону Божией Матери, а также семейную реликвию — золотое кольцо, украшенное розой. Именно эту драгоценность артист когда-то подарил своей супруге.

Мадянов-младший уточнил, что они с женой не заключали брачный договор, так как доверяют друг другу.

