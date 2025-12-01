На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лещенко порекомендовал песни для школьной программы

Певец Лещенко заявил, что фронтовые песни стоит добавить в школьную программу
true
true
true
close
Из личного архива Льва Лещенко

В школьную программу добавить те песни, которые вошли «в кровь и пот» российского народа. Об этом заявил ТАСС народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Лещенко считает, что школьники должны изучать событийные композиции. В эту категорию он включил фронтовые песни, произведения о труде, а также музыка, просвещающая значимые моменты. В пример артист привел полет Юрия Гагарина в космос, а также строительство электростанций, Байкало-Амурской магистрали и Атоммаш.

Лещенко добавил, что в школьную программу стоит также включить «песни высокого слога» — о человеческой жизни, о достоинствах, о любви.

По словам Лещенко, лично он бы обязательно добавил такие произведения, как «Я люблю тебя, жизнь», «День Победы» и композиции на стихи Роберта Рождественского, Булата Окуджавы и Евгения Евтушенко.

28 августа Минпросвещения представило список из 37 патриотических песен для изучения в российских школах. В него вошли произведения народных артистов России Олега Газманова, Игоря Матвиенко, заслуженных артистов РФ Ярослава Дронова, Дениса Майданова и других.

Ранее в Госдуме объяснили протест россиян из-за решения по делу Долиной.

