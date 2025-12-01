На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме Милохину предложили сменить локацию

Депутат Милонов предложил Милохину поработать курьеру в Таиланде
Евгений Одиноков/РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в беседе с NEWS.ru, что блогера Даню Милохина никто не ждет в России.

По словам Милонова, после отъезда из России Милохин «лишился дешевого лоска» и выбрал хорошую профессию. Блогер рассказывал, что подрабатывает курьером в Барселоне.

«В России он тоже мог бы, конечно, работать курьером. Только наши курьеры более интеллигентные, они не распевают песни под гимн Украины. Ему надо оставаться там. Конечно, Милохин может сменить локацию, поработать курьером в Таиланде, Лондоне», — заявил депутат.

Милохин уехал из страны в сентябре 2022 года, когда в России еще не объявили частичную мобилизацию. Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала проверить, почему Милохин не служил в армии.

После отъезда Милохин проживал в Дубае и Таиланде, а в России на его имя уже приходило несколько повесток: одну направляли в TikTok-хаус, а другую — в Анапу, где проживал его приемный отец.

Ранее Семенович объяснила, почему отказалась от загородной жизни.

