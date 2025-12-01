Елена Проклова не верит в кончину сына: «Главное, чтобы рос в хорошей семье»

Актриса Проклова предположила, что ее сын может быть жив

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова заявила в студии «Пусть говорят», что не верит в кончину сына. Новый выпуск передачи опубликован на сайте «Первого канала».

В рамках передачи высказался бывший муж звезды Андрей Тришин. Пара, восстановившая недавно общение, потеряла новорожденного сына. По словам мужчины, ребенка после кончины родителям не выдали.

«Когда думаю об этом, рассуждаю… А вдруг он и жив? Первый раз в жизни произношу эти слова, хотя в голове они всегда были», — поделился он.

Елена Проклова удивилась, что бывший муж решил заговорить о своих переживаниях публично. публично спустя столько лет. Она подчеркнула, что тоже иногда думает, что сын выжил.

«Особенно, когда читаю статьи и слышу разговоры, как подменяют детей, обманывают родителей. <...> Главное, чтобы он рос в хорошей семье, если выжил», — рассуждает она.

В сентябре стало известно, что Проклова зарабатывает до полумиллиона рублей за выступление. Эти суммы артистка получила за участие в спектаклях театра на Трубной.

