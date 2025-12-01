Семенович напомнила Поплавской о своих поездках в зону СВО после ее критики

Певица Анна Семенович призналась в беседе с изданием «Абзац», что не обращает внимание на критику актрисы Яны Поплавской.

Поплавская усомнилась, что Семенович достойна медали «За труды в культуре и искусстве». По ее мнению, певица может получить только «премии за обаяние». В ответ Семенович заявила, что уже несколько лет выступает для бойцов СВО и посещает госпитали.

«Наверное, ей виднее, кому надо давать такие награды. А была ли она там хотя бы раз? Давайте спросим. Я часто посещала горячие точки, 12 лет веду важную социальную программу «Дембельский альбом» и буду продолжать это делать. Всегда можно критиковать за что-то и придираться. Я не обращаю на это внимания», — заявила Семенович.

Анна Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру.

