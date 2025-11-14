Анне Семенович вручили медаль

Любимова вручила медаль за труды в культуре и искусстве певице Семенович

ann_semenovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр культуры России Ольга Любимова на торжественной церемонии в Минкульте вручила нескольким деятелям культуры и искусства. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Певица и ведущая программы «Русское Радио-Евразия» Анна Семенович получила медаль «За труды в культуре и искусстве».

Медалями «За труды в культуре и искусстве» награждены артистка Московского государственного академического симфонического оркестра Наталья Батурина, художник-оформитель игровых кукол киностудии «Союзмультфильм» Николай Закляков, а также концертмейстер группы виолончелей Российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра» Нина Виардо.

В свою очередь, орденом «За заслуги в культуре и искусстве» были отмечены кинодраматург, член Союза кинематографистов России Александр Адабашьян, артист Московского театра «Мастерская П.Н. Фоменко» Кирилл Пирогов, артистка-вокалистка Продюсерского центра «Москонцерт» Нинэль Шацкая.

Артистка-акробат Российской государственной цирковой компании Виолетта Александрова-Серж, артист Государственной академической симфонической капеллы России Евгений Алимов и артистка Малого театра России Клавдия Моисеева были удостоены почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации».

«Каждый из вас дарит свои силы, знания и творчество нашему дорогому зрителю, который с нетерпением ждет новые спектакли, выставки, картины и проекты. В творческих вузах многие из вас передают свой ценный опыт и наши традиции молодому поколению», — отметила Любимова, пожелав, чтобы у артистов и дальше получалось все задуманное.

Накануне Семенович предложила закон, запрещающий вырубку елок.

Ранее Семенович раскрыла, жалеет ли об уходе из «Блестящих».