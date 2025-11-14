На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Анне Семенович вручили медаль

Любимова вручила медаль за труды в культуре и искусстве певице Семенович
true
true
true
close
ann_semenovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр культуры России Ольга Любимова на торжественной церемонии в Минкульте вручила нескольким деятелям культуры и искусства. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Певица и ведущая программы «Русское Радио-Евразия» Анна Семенович получила медаль «За труды в культуре и искусстве».

Медалями «За труды в культуре и искусстве» награждены артистка Московского государственного академического симфонического оркестра Наталья Батурина, художник-оформитель игровых кукол киностудии «Союзмультфильм» Николай Закляков, а также концертмейстер группы виолончелей Российского государственного академического камерного «Вивальди-оркестра» Нина Виардо.

В свою очередь, орденом «За заслуги в культуре и искусстве» были отмечены кинодраматург, член Союза кинематографистов России Александр Адабашьян, артист Московского театра «Мастерская П.Н. Фоменко» Кирилл Пирогов, артистка-вокалистка Продюсерского центра «Москонцерт» Нинэль Шацкая.

Артистка-акробат Российской государственной цирковой компании Виолетта Александрова-Серж, артист Государственной академической симфонической капеллы России Евгений Алимов и артистка Малого театра России Клавдия Моисеева были удостоены почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации».

«Каждый из вас дарит свои силы, знания и творчество нашему дорогому зрителю, который с нетерпением ждет новые спектакли, выставки, картины и проекты. В творческих вузах многие из вас передают свой ценный опыт и наши традиции молодому поколению», — отметила Любимова, пожелав, чтобы у артистов и дальше получалось все задуманное.

Накануне Семенович предложила закон, запрещающий вырубку елок.

Ранее Семенович раскрыла, жалеет ли об уходе из «Блестящих».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами