Ольга Орлова ответила, как ей помогает образование экономиста

Певица и телеведущая Ольга Орлова в Telegram-канале выступила за высшее образование.

В рубрике «Вопрос-ответ» поклонники поинтересовались, как Орловой помогает ее высшее образование. Артистка окончила экономический факультет Московского экономическо-статистического института.

«Я считаю, что любое образование помогает человеку стать умнее. Я однозначно за высшее образование», — заявила певица.

Орлова стала известна после участия в поп-группе «Блестящие». В 2017 году она начала вести реалити-шоу «Дом-2», где познакомилась с Ксенией Бородиной. Звезды являются близкими подругами. 13 мая 2023 года Бородина стала крестной матерью дочери Орловой Анны. Малышка родилась 6 февраля 2023 года.

2 марта Орлова сообщила о выходе ее нового трека «О неприличном». Песня вышла в Прощеное воскресенье. Это последний день накануне Великого поста в православии. Орлова призналась, что ждет обратной связи от поклонников.

