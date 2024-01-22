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Рэпер ST стал отцом во второй раз

Рэпер ST сообщил о рождении дочери

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st_stoizsta/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер ST (Александр Степанов) рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о рождении второго ребенка.

Степанов показал снимки с женой Ассоль Васильевой и новорожденной.

«Доченька, мы тебя очень ждали. Добро пожаловать в семью!» — написал артист.

Друзья и коллеги поздравили пару с пополнением в комментариях. Свои пожелания прислали такие знаменитости, как Алексей Чадов, Регина Тодоренко, Юлия Пушман, Лаура Джугелия.

«Молодцы! Крепчайшего здоровья», — написала Тодоренко.

Блогерша Ассоль Васильева и рэпер Александр Степанов поженились в 2015 году, а через шесть лет обвенчались в Грузии в церкви Джвари. Они впервые стали родителями в 2020 году. У них родилась дочь Эстель. В августе блогерша и артист сообщили, что вновь ждут пополнение в семье. Пара планировала назвать будущую дочь Эльзой.

Имя малышке придумал Степанов. Сам ST заявил, что назовет дочь Ольгой — в честь артистки Ольги Бузовой. Жена певца уточнила, что это шутка.

Первую дочь Васильева родила в России. Она заявила, что в этой стране лучшая медицина. По словам модели, других вариантов просто нет.

Ранее названа причина отъезда Анны Asti из России.

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