Вдова Караченцова после слухов о госпитализации рассказала, где была вместо больницы

Актриса Поргина заявила, что прекрасно себя чувствует после дня рождения

Заслуженная артистка России, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина после слухов о госпитализации рассказала, где была вместо больницы. Актрису цитирует News.ru.

По словам Поргиной, 24 ноября у нее был день рождения, а 29 ноября она отметила этот праздник в ресторане со старыми друзьями, коллегами и родственниками.

«Чудный вечер, я прекрасно себя чувствую, гуляю», — возмутилась она.

Актриса также подчеркнула, что была счастлива провести свой день рождения в кругу друзей, которых знает уже много лет и которые помогали ее мужу в лечении.

«Сейчас весь мой двухэтажный дом украшен цветами. Я благодарна друзьям, что они помнят и любят меня», — сказала Поргина.

О том, что 77-летнюю актрису Людмилу Поргину пришлось срочно госпитализировать, сообщил Telegram-канал Shot. Утверждалось, что причиной стало нарушенное кровоснабжение мозга и риск повторного инсульта.

В начале года также сообщалось, что Поргина была экстренно госпитализирована из-за серьезных проблем с легкими. После этого ее сын Андрей заверил, что с его матерью все нормально, объяснив, что она проходила плановое обследование, на фоне чего и появились слухи об ухудшении здоровья.

