Вдова Караченцова об оскорбившей ее Алене Кравец: «Бездуховная кукла»

Вдова актера Николая Караченцова актриса Людмила Поргина вспомнила в беседе с mk.ru, что светская львица Алена Кравец назвала ее «старушкой» на совместных съемках.

«По мне, низко говорить, что я — старушка. Это даже не оскорбление меня, это показывает уровень ее души. Мне плевать, что она говорит. Господи, Боже мой, я похожих кукол за свою жизнь видела тысячу раз», — заявила артистка.

Поргина отметила, что прощает оскорбившую ее Кравец, поскольку она православный человек. Актриса также отреагировала на скандал с певицей, которую осудили за то, что она отправила приемную дочь Даниэлу обратно в детский дом. На программе с Андреем Малаховым девочка также обвинила приемную родительницу в домашнем насилии.

«Больше всего мне жалко девочку», — высказалась Поргина.

До этого стало известно, что в возрасте 15 лет Даниэла снова переехала в центр «Спутник», поскольку в 2022 году московский суд отменил удочерение. Кравец объясняла, что приняла такое решение из-за того, что приемная дочь «превратилась в неуправляемого подростка». Даниэла в свою очередь назвала светскую львицу тираном и добавила, что та «таскала ее за волосы и била».

Накануне сообщалось, что Кравец поместила дочь в психбольницу перед тем, как сдать в детский дом.

Ранее стало известно, что Александр Ревва помирился с матерью после 20-летнего конфликта.