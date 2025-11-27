«Пусть покаются»: в Госдуме раскрыли, каким артистам простят отъезд из России

Депутат Милонов: в РФ не простят отъезд только тем артистам, кто спонсировал ВСУ

В России готовы простить покинувших страну артистов, но только при условии, что они не спонсировали украинскую армию. В этом случае им достаточно будет «покаяться» и сделать заявление, что они отказываются от своей прошлой позиции, заявил НСН депутат Госдумы Виталий Милонов.

Так он прокомментировал призыв актера Ивана Охлобыстина простить артистов, уехавших из РФ после начала военной спецоперации. Милонов согласился, что в отношении многих звезд это допустимо, однако подчеркнул, что сначала им придется «смыть грехи» через покаяние. По его мнению, душа не очистится, если ее «не отмыть слезами».

«Но без каких-то украинизмов: не надо никого ставить на колени публично», — отметил депутат, добавив, что достаточно будет выступить с заявлением и публично отказаться от своей прошлой позиции.

Однако даже в этом случае простят не всех – если артисты финансировали ВСУ, что они прошли Рубикон и возвращаться уже не должны, считает Милонов. По его мнению, как только СВО завершится и Россия достигнет всех поставленных целей, вернуться в страну захотят все уехавшие.

«Ну а смысл всех прощать? Снова побегут к нашему тортику? Простить можно не всех. Если перейден Рубикон — люди финансировали ВСУ, то это уже все — чао, пупсик! Таких артистов следует избавить от необходимости покаяния в духе инквизиции», — заключил парламентарий.

Напомним, до этого Милонов заявил, что после завершения СВО отбор тех, кто получит право снова вступить на территорию РФ, будет жестким, а многих из осудивших СВО иноагентов следует лишить гражданства. Тех, кто резко осудил начало военной спецоперации, депутат призвал не только не пускать обратно, но и лишить российского гражданства.

