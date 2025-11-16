Мизулина заявила о росте негативных трендов против церкви в интернете

Мизулина: много негатива в отношении церкви распространяется в детской среде

В социальных сетях фиксируется системная работа по распространению негативных трендов против церкви, веры и традиционных ценностей. Об этом заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в программе «Песочный интерес» в эфире Радио Sputnik.

«Очень много негатива в отношении церкви, веры вообще как таковой, распространяется и в детской, молодежной среде. Есть отдельные тренды, антитренды. То есть, например, все, что связано с кладбищами, с порчей могил, уничтожением могил», — отметила Мизулина.

По ее словам, негативные тренды, которые имеют отношение к оскорблению чувств верующих и деструктивным поведением, активно распространяются среди детской аудитории, прежде всего через TikTok, где несовершеннолетние видят подобные материалы и начинают им подражать.

Глава «Лиги безопасного интернета» подчеркнула, что некоторые из подобных историй запускаются сознательно, в рамках целенаправленной работы.

До этого Екатерина Мизулина заявила, что всемирная сеть никогда не станет полностью безопасной. По ее словам, так или иначе попытки совершить преступления, какие-то опасные действия или распространить дезинформацию всегда будут. Она уточнила, что важно на них объективно и своевременно реагировать.

Ранее в Госдуме опровергли новость о возможном отключении России от мировой сети.