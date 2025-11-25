На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семенович раскрыла, как сделать отдых на курортах постоянным

Певица Анна Семенович похвасталась, что ездит на курорты раз в 2 недели
true
true
true

Певица и актриса Анна Семенович ответила в Telegram-канале подписчикам, которые критикуют ее за чересчур насыщенный отпускной график.

В разговоре со своим возлюбленным Денисом Шреером Семенович заявила: «Милый, вот подписчики мои говорят, что мы с тобой очень много отдыхаем, что ты меня часто возишь на курорты». На что избранник заметил: «Разве раз в две недели это часто?»

«Ну да, редко — раз в две недели, мои дорогие. Найдите тоже такого красавца и пусть вас тоже возят на отдых. Я же вам не запрещаю», — с улыбкой резюмировала экс-солистка группы «Блестящие».

В июне 2024 года стало известно, что Семенович встречается с женатым мужчиной, бизнесменом Денисом Шреером. Знаменитость вышла на связь и объяснила, что возлюбленный находится в бракоразводном процессе.

Семенович впервые встретилась с Денисом Шреером в караоке. По словам певицы, мужчина с детства жил в Германии, поэтому не знал о ее славе, но оценил вокальные способности и захотел познакомиться. Звезда рассказывала, что бизнесмен красиво за ней ухаживал, а потом они стали вместе жить и путешествовать.

Недавно Денис Шреер вручил экс-солистке группы «Блестящие» кольцо Bvlgari Serpenti Viper с бриллиантами. Стоимость похожего ювелирного изделия на официальном сайте составляет €12 тысяч (примерно 1150 тысяч рублей. — прим. ред.).

Ранее Собчак призналась, что завтракает травой ради похудения.

