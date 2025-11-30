На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Представители МакSим назвали бредом слухи о долгах и суде

Представительница МакSим Богушевская опровергла слух о долгах певицы за квартиры
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

PR-представительница МакSим Яна Богушевская в беседе с изданием «Подъем» опровергла слухи, что у певицы есть задолженности по коммунальным платежам.

Богушевская назвала информацию недостоверной. Она уверила, что МакSим вовремя оплачивает все счета.

«И в суд никто не подавал, я не знаю, откуда они этот бред взяли», — отметила представительница знаменитости.

По словам Богушевской, МакSим также не владеет квартирами в «Триумф-Паласе» на 31-м и 26-м этажах, о которых упоминается в публикации.

30 ноября Telegram-канал Shot сообщил, что на МакSим якобы подали в суд из-за долга по коммунальным услугам.

По утверждению издания, уже на протяжении нескольких месяцев МакSим не оплачивает две задолженности за коммунальные услуги. Первый долг в 173 тысячи рублей якобы числится на пятикомнатной квартире на 31-м этаже ЖК «Триумф-Палас» в Хорошевском районе. А вторая задолженность в 18 тыс. рублей — на трехкомнатной квартире ЖК «Дом на Истринской».

Ранее в Уссурийске назвали фейком слухи о массовых возвратах билетов на концерт Долиной.

