На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лепс о планах на детей: «Не собираюсь останавливаться»

Певец Лепс заявил, что хочет стать отцом в пятый раз
true
true
true
close
gvleps/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Народный артист России Григорий Лепс заявил в беседе с kp.ru, что намерен стать отцом в пятый раз.

«Я не собираюсь останавливаться, несмотря на свой преклонный возраст», — заявил певец.

Лепс также рассказал о взаимодействии со своими детьми от прошлого брака. Исполнитель пояснил, что старается на своем примере воспитывать сына и дочерей. Он заявил о необходимости общаться со своими детьми.

«Весьма возможно, что до них это рано или поздно доходит, потому что сейчас сложно сказать, что может сформироваться в голове 15-летнего мальчика или 18-летней девочки. Но с ними надо действительно говорить», — поделился артист.

В 2021 году Лепс развелся с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Шаплыкова родила певцу троих детей — дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана. От первого брака у исполнителя есть дочь Инга Лепс.

В 2024-м Лепс начал встречаться с блогершей Авророй Кибой. Артист называл 19-летнюю девушку своей женой. В ноябре 2025-го Киба намекнула на беременность и свадьбу.

Ранее Айза написала гневное сообщение Илону Маску.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами