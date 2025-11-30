Григорий Лепс о поддержке СВО: «Мы сделали свой выбор»

Певец Григорий Лепс заявил, что продолжит поддерживать Россию, ее народ и ВС РФ. Его слова передает kp.ru.

«Мы сделали свой выбор, работаем и будем работать дальше. Пишем и поем. Мы со страной, мы с людьми, мы бываем на передовой и еще будем», — поделился артист.

По словам Лепса, он и его коллеги не словом, а делом доказывают свою поддержку страны и армии России. Как отметил певец, поддержка военных заключается в том числе в выступлениях в зонах СВО. Исполнитель поблагодарил всех тех, кто «остался со страной».

В июне 2023 года в рамках ПМЭФ Лепс и его коллега Николай Басков заявили, что заплатят каждому по одному миллиону рублей, кто сможет вывести из строя танк ВСУ.

В марте Григорий Лепс признался, что не планирует писать песни, посвященные специальной военной операции на Украине (СВО). Певец заявил, что ему не хотелось бы писать на эту тему. Артист добавил, что у него в репертуаре есть другие патриотические песни, к примеру «Родина-мать», «Я буду с тобой», «Вполне достаточно».

Ранее Григорий Лепс захотел свадьбу возле Мавзолея.