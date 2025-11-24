Григорий Лепс захотел свадьбу возле Мавзолея: «Будет барная стойка с Ильичом»

Певец Григорий Лепс заявил, что самой лучшей локацией для свадьбы является Красная площадь. Его слова передает POPCAKE.

Одна из журналисток спросила, если Лепс будет праздновать свадьбу с Авророй Кибой на Красной площади, то где тогда проведет торжество певец Shaman. Народный артист уверил, что коллеге тоже стоит устроить праздник там.

«Чтобы у нас была барная стойка там, где мавзолей. Возле Ильича. С Ильичом будет!» — пошутил артист.

В сентябре 2024 года певец Григорий Лепс объявил 19-летнюю Аврору Кибу женой. В ролике, сделанном во время одного из концертов артиста, один из зрителей подарил певцу портрет женщины. Лепс пошутил тогда, что супруга его может выгнать из дома из-за такого.

В марте 2025-го Киба рассказала, что ее мать поладила с Лепсом. Она назвала отношения жениха и родительницы потрясающими.

В июне Киба рассказала о слухе, что она якобы завела роман с фитнес-тренером, украла 170 миллионов рублей у Лепса и уехала в Марокко. Блогерша уверила, что это неправда.

Ранее невеста Лепса намекнула на беременность.