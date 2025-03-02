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Лепс не будет писать песни на тему СВО

Певец Григорий Лепс признался, что не хочет писать на тему СВО
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Народный артист России Григорий Лепс признался в беседе с ТАСС, что не планирует писать песни, посвященные специальной военной операции на Украине (СВО).

Лепс отметил, что ему не хотелось бы писать на эту тему. Артист добавил, что у него в репертуаре есть другие патриотические песни, к примеру, «Родина-мать», «Я буду с тобой», «Вполне достаточно». Певец также заявил о необходимости записывать больше хороших композиций после вопроса о том, каких треков не хватает на отечественной эстраде.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

30 сентября 2022 года президент России Путин подписал вместе с руководством ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о вхождении их в состав РФ. До этого в этих регионах прошли референдумы.

В июне 2023 года в рамках ПМЭФ Лепс и его коллега Николай Басков заявили, что заплатят каждому по одному миллиону рублей, кто сможет вывести из строя танк ВСУ.

Ранее Лепс назвал День воссоединения с РФ праздником русского духа.

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