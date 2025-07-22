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«Бурановские бабушки» захотели спеть «на российском Крещатике»

Коллектив «Бурановские бабушки»: верим, что споем на российском Крещатике
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David Mdzinarishvili/Reuters

Коллектив «Бурановские бабушки», который участвовал от России на «Евровидении-2012», понадеялись спеть «на российском Крещатике» — главной улице Киева. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на продюсера группы из Удмуртии Ксению Рубцову.

«Мы когда-то выступали в Киеве, Харькове и других городах, когда украинцы нас еще любили. Теперь мы верим, что однажды споем на российском Крещатике», — заявила Рубцова.

Таким образом продюсер прокомментировала новость о том, что «Бурановских бабушек» внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Представительница коллектива назвала произошедшее хорошим знаком, поскольку это показывает, что участницы группы – «настоящие россияне и все правильно делают».

На «Евровидении-2025» в эфире показывали фрагмент выступления «Бурановских бабушек» в 2012 году. Их указали в числе рекордсменов шоу по самому большому суммарному возрасту участников (403 года).

Позднее руководитель коллектива Ольга Туктарева отмечала, что сейчас коллектив вряд ли смог бы снова вернуться на сцену «Евровидения» из-за возраста участниц. Она раскрывала, что артистки в основном выступают в Удмуртии или окружных областях.

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