Кудрявцева и Гордон спели в метро: «группа «ЗаVисть» начинает челлендж»

Телеведущая Кудрявцева и адвокат Гордон сняли клип в метро

Телеведущая Лера Кудрявцева и адвокат Екатерина Гордон сняли клип в метро. Об этом рассказала телеведущая в Telegram-канале.

Кудрявцева опубликовала музыкальный ролик в соцсетях.

«Группа «ЗаVисть» начинает челлендж — поем в общественных местах! Начали с метро», — заявила знаменитость.

Кудрявцева также анонсировала совместный концерт с Гордон в Санкт-Петербурге. Выступление пройдет 25 июня.

«И еще, родные, нет ничего лучше вечера с подругой в летнем Питере! Ну какой кайф взять и отправиться в Питер в джинсах и футболке, исчертить его ногами и завалиться вечером на концерт группы «ЗаVисть», — поделилась телеведущая.

По словам Кудрявцевой, ее группа «ЗаVисть» может сделать скидку на концерт благотворительным организациям.

«Ибо «ЗаVисть» про добро немного больше, чем про бабло», — отметила звезда.

Гордон рассказывала, что они с Кудрявцевой делают исключительно коммерческую музыку, никакого «артхауса».

«Мы поем под фанеру, ибо лучше круто прокачать под фанеру, чем убого просипеть вживую», — утверждала адвокат.

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