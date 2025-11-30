На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве началось прощание с народным артистом Всеволодом Шиловским

РИА Новости: в Москве началась церемония прощания с актером Всеволодом Шиловским
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Москве началось прощание с народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским в театре-студии, которым он руководил. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.

К театру приходят друзья, коллеги и поклонники Шиловского, чтобы отдать ему последние почести. Люди несут цветы и ждут возможности проводить артиста в последний путь.

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Сердце Всеволода Шиловского остановилось в возрасте 87 лет. Писатель Юрий Поляков отметил, что артист тяжело болел последний год, но продолжал выступать в театре. В последних постановках по произведениям Полякова — «Особняк на Рублевке» и «В ожидании сердца» — он исполнял роли, несмотря на болезнь. Как уточнила актриса театра Виктория Пархоменко, с апреля Шиловский боролся с онкологическим заболеванием.

Артист родился 3 июня 1938 года в Москве, окончил Школу-студию МХАТ в 1961 году (курс А. М. Карева). В 1961–1990 годах работал актером и режиссером МХАТа, с 1987 года сосредоточился на кино, выступая также как режиссер. С 2000 года преподавал актерское мастерство во ВГИКе имени С. А. Герасимова и руководил собственной мастерской.

Наибольшую известность Шиловскому принесли роли в фильмах «Военно-полевой роман», «Интердевочка», «Узник замка Иф» и «Судьба».

Ранее не стало заслуженной артистки Валентины Шарыкиной.

