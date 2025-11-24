На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Скончалась заслуженная артистка Валентина Шарыкина

В возрасте 85 лет умерла актриса Театра сатиры Валентина Шарыкина
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В воскресенье, 23 ноября, на 86-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Валентина Шарыкина, известная по работе в Московском академическом театре сатиры. О трагической утрате сообщили в Telegram-канале театра.

В пресс-службе выразили соболезнования родным, близким и поклонникам актрисы.

«Спасибо Вам за то тепло и самоотдачу, с которой вы служили искусству и зрителю», — заключили в посте.

Шарыкина родилась 25 февраля 1940 года. Она окончила Щепкинское училище и в 1962 году была принята в труппу Театра сатиры, которому посвятила всю свою творческую жизнь. Среди её знаковых работ – постановки «Кабачок 13 стульев», «Женский монастырь», «Баня», «Клоп», «Бешеные деньги», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «У времени в плену» и другие, которые стали частью «Золотого фонда» театра.

Кроме театральной карьеры, актриса снималась в кино и телевизионных сериалах, завоевывая признание зрителей как на сцене, так и на экране.

Ранее умер звезда культовых фильмов о Франкенштейне и Дракуле Удо Кир.

