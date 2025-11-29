«160 тысяч за билет»: МакSим заработает свыше 10 млн рублей за концерт

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) может заработать на своем масштабный сольный концерте более 14 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Организаторы ожидают выручить не менее 14 миллионов рублей, а самые дорогие билеты — столики на восемь человек в VIP-зоне — обойдутся поклонникам в 160 тысяч рублей. При этом «Звездач» не уточняет, о каком именно концерте МакSим идет речь.

Согласно афише, до конца года певица планирует дать два выступления: 8 декабря в Санкт-Петербурге и 17 декабря в Москве.

Недавно МакSим поделилась теплыми воспоминаниями о маме в преддверии Дня матери. Певица рассказала, что особенно ей запомнился запах, который исходил от матери, когда та укладывала ее спать. По словам артистки, в те моменты от родительницы всегда приятно пахло кремом.

До этого МакSим не исключила, что может стать матерью в третий раз. Сейчас у певицы растут две дочери — Александра и Мария. Первенца исполнительница родила в 2009 году от звукорежиссера Алексея Луговцова, но через два года развелась с ним. МакSим отмечала, что никогда не препятствовала общению девочки с отцом. Младшая дочь знаменитости появилась в ее отношениях с бизнесменом Антоном Петровым. Однако пара рассталась через год после рождения Марии.

