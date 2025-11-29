На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«160 тысяч за билет»: МакSим заработает свыше 10 млн рублей за концерт

«Звездач»: певица МакSим заработает на концерте более 14 млн рублей
true
true
true
close
maksimartist/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) может заработать на своем масштабный сольный концерте более 14 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Организаторы ожидают выручить не менее 14 миллионов рублей, а самые дорогие билеты — столики на восемь человек в VIP-зоне — обойдутся поклонникам в 160 тысяч рублей. При этом «Звездач» не уточняет, о каком именно концерте МакSим идет речь.

Согласно афише, до конца года певица планирует дать два выступления: 8 декабря в Санкт-Петербурге и 17 декабря в Москве.

Недавно МакSим поделилась теплыми воспоминаниями о маме в преддверии Дня матери. Певица рассказала, что особенно ей запомнился запах, который исходил от матери, когда та укладывала ее спать. По словам артистки, в те моменты от родительницы всегда приятно пахло кремом.

До этого МакSим не исключила, что может стать матерью в третий раз. Сейчас у певицы растут две дочери — Александра и Мария. Первенца исполнительница родила в 2009 году от звукорежиссера Алексея Луговцова, но через два года развелась с ним. МакSим отмечала, что никогда не препятствовала общению девочки с отцом. Младшая дочь знаменитости появилась в ее отношениях с бизнесменом Антоном Петровым. Однако пара рассталась через год после рождения Марии.

Ранее сообщалось, что россияне массово сдают билеты на концерты Долиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами