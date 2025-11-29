На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звезда «Секретных материалов» стал злодеем: «Меня от него тошнит»

Актер Духовны порадовался возможности сыграть отрицательного персонажа
20th Century Fox

Звезда сериала «Секретные материалы» стал злодеем в новом сериале «Злой умысел». Возможности сыграть отрицательного персонажа Джейми Таннера он порадовался в беседе с People.

«Меня тошнит от него как человека, но нравится играть его как актеру, потому что это чуждо моему образу мышления. Это почти как играть монстра, и играть монстра забавно. Но он не считает себя монстром, и вы тоже не можете», — делится 65-летний Духовны.

По словам артиста, как актер он должен «полностью принять» такого высокомерного персонажа, как Таннер.

«Это парень, который, несмотря на то, что у него есть вся власть, уверенность и деньги, совершил ряд действий в прошлом, которые посылают отголоски и не дают ему покоя», — объяснил Духовны.

По сюжету, учитель Адам Хили хочет разрушить семью Таннеров, чтобы отомстить патриарху семьи — Джейми. Шестисерийное шоу вышло на Amazon 14 ноября.

В октябре Стивену Сигалу предложили сняться в русской версии «Терминатора».

Ранее Лундгрен пожалел, что отправил Сталлоне в больницу.

