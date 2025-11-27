На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лундгрен пожалел, что отправил Сталлоне в больницу: «Он действительно пострадал»

Актер Лундгрен заявил, что Сталлоне попросил нанести ему сильные удары
true
true
true
close
MGM

Голливудский актер Дольф Лундгрен пожалел, что отправил своего коллегу по фильму «Рокки 4» (1985) Сильвестра Сталлоне в больницу. Новое интервью 68-летний Лундгрен дал Fox News.

По словам Лундгрена, сцену их со Сталлоне схватки снимали две недели в Ванкувере.

«Я вернулся в Лос-Анджелес, мне позвонил продюсер и сказал, что я свободен на две недели. Я говорю: круто, но что случилось? Оказалось, Слай в больнице», — вспоминает он.

Лундгрен подчеркнул, что чувствовал себя виноватым из-за инцидента, но отметил, что также получил несколько ударов от Сталлоне. Сталлоне как режиссер фильма и исполнитель главной роли диктовал актеру, что делать: сильно по корпусу «советскими апперкотами».

Актер допустил, что Сталлоне получил травмы из-за усталости, вызванной съемками. На вопрос о том, действительно ли Лундгрен сломал коллеге ребра, он не ответил.

Работа в «Рокки 4» сделала Лундгрена знаменитостью. В фильме он советского боксера Ивана Драго, ставшего главным антагонистом персонажа Сталлоне — Рокки Бальбоа.

В сентябре актер Джош Хартнетт, известный по фильмам «Факультет» и «Падение черного ястреба», был госпитализирован с легкими травмами после автомобильной аварии в канадском городе Сент-Джонс.

Ранее Охлобыстин назвал себя плохим режиссером.

