Звезда «Дюны» об алкоголизме: «Я не добился успеха, я просто выжил»

Актер Джош Бролин не притрагивался к алкоголю уже 12 лет. Об этом он рассказал в беседе с изданием Independent.

Страдавший от алкоголизма Бролин рассказал, что достиг дна в 2013 год, когда однажды ночью звезда «Дюны» и «Орудий» получил ножевое ранение от незнакомца, требовавшего от артиста сигарет и денег.

Поворотный момент наступил, когда Бролин пьяным и после драки в придорожном кафе пришел попрощаться с 99-летней бабушкой. По словам Бролина, когда бабушка в последний раз улыбнулась ему, артист понял, что вредную привычку нужно бросить раз и навсегда.

Он прошел курс реабилитации и присоединился ко встречам «Анонимных алкоголиков».

«Я не должен был оказаться там, где оказался. И это не значит, что я добился успеха; а просто значит, что я выжил», — говорит он.

