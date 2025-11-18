Ксения Бородина раскрыла, почему бросила курить

Телеведущая Ксения Бородина призналась в Telegram-канале, что бросила курить только из-за головных болей.

Бородина отметила, что ей было сложнее отказаться от курения, чем от алкоголя. Она объяснила, что после употребления спиртного ей становится очень плохо на следующий день. Более того, у нее появляется чувство вины.

«Ну вот я много не пила никогда, в нашей компании я вообще самая скучная выпивоха. Но вот здоровый сон мне дороже», — поделилась знаменитость.

Бородина отметила, что бросила курить на днях. Она также начала следить за своим режимом сна. Звезда старается ложиться спать не позже часа ночи.

«Короче, я стала рабой часов, которые меня дисциплинируют по полной», — рассказала телеведущая.

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Старшая родилась в 2009 году от предпринимателя Юрия Будагова. Телеведущая рассталась с первым мужем в 2012-м. Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись. В июне 2025-го знаменитость вышла замуж за блогера Николая Сердюкова.

Ранее Ксения Бородина снялась в кино с Алексеем Чадовым.