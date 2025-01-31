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Звезду «Дюны» разбил паралич лица

Актер Джош Бролин пожаловался на паралич Белла из-за перезда
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IMAGO/Global Look Press

Звезду фильмов «Дюна» и «Олдбой» Джоша Бролина разбил паралич лица. Новое интервью 56-летнего американского актера цитирует People.

По словам Бролина, у него начался паралич Белла, или неврит лицевого нерва, после переезда в родной город — Монтесито в штате Калифорния (США).

«Недавно я вернулся», — сказал Бролин. «Можете ли вы в это поверить, возвращаясь в это место?»

В параличе Бролин винит стресс, связанный с переездом.

«В последний раз у меня был паралич Белла 17 лет назад, когда я только подумывал о переезде сюда», — отметил он.

Однако, подчеркивает артист, сейчас он начинает привыкать к городу и восстанавливать связанные с этим местом хорошие воспоминания.

Актер Джош Бролин дебютировал в кино в фильме Ричарда Доннера по рассказу Стивена Спилберга «Балбесы». В 2009 году он выдвигался на «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме Гаса Ван Сента «Харви Милк». За свою карьеру он сыграл большое количество ролей — в том числе, Таноса во «Мстителях».

Накануне Джош Бролин вспомнил, как отец обманом накормил его двумя домашними свиньями, которые «выросли у него на глазах».

Ранее Эми Шумер рассказала о последствиях инъекций «Оземпика».

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