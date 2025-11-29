На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Владивостоке внесли ясность в скандал со сдачей билетов на концерт Долиной

Во Владивостоке опровергли сдачу билетов на концерт певицы Долиной
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Во Владивостоке представители концертной площадки «Концер Холл» внесли ясность в скандал с якобы имевшей место сдачей билетов на концерт народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кассу площадки.

В кассе рассказали, что возврата билетов не было, а зал уже наполнен желающими посетить мероприятие.

«На сайте «Концерт Холла» тоже [возвратов не было]. Загрузка зала — 60–70%, это хорошая загрузка», — отметили организаторы.

До этого в сети распространилась информация о том, что из-за недавней судебной истории с продажей квартиры Долиной зрители якобы сдают билеты на концерт исполнительницы, который должен состояться во Владивостоке.

Тогда источники заявляли, что на выступление во Владивостоке оказалось целых 224 свободных места, хотя 28 ноября их было 25, а на предстоящем в Хабаровске 2 декабря концерте — 35.

Также на ситуацию с Долиной отреагировали некоторые компании: московский ресторан «Кафе Пушкинъ» удалил из соцсетей и с сайта публикацию о новогоднем выступлении певицы, билеты на которое стоили 95 тыс. рублей. «Бургер Кинг» временно приостановил доставку еды к дому Долиной до тех пор, пока покупательница ее квартиры «не получит свои деньги обратно».

Ранее Лариса Долина обвинила хейтеров в бот‑атаке.

