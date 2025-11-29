На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семья Дани Милохина ищет защиты в США после угроз в Анапе

SHOT: приемный отец Дани Милохина продал дом за полцены и запросил убежище в США
Пресс-служба Premier

Приемный отец Дани Милохина, Дмитрий Тюленев, продал дом в Анапе дешевле рыночной стоимости и переехал в США. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Сейчас, как раскрывается в посте, семья тиктокера находится в Чикаго, где пытается получить статус беженца. SHOT утверждает, что Тюленев выставил дом в Анапе на продажу год назад за 15 млн рублей, однако покупателей на такую сумму не нашлось — и в итоге дом был продан за 6,9 млн рублей.

Источник, близкий к семье, также сообщил, что приемные родители Дани Милохина отправились в США в поисках «американской мечты» и эмигрировали в штат Иллинойс. Существует версия, что поджог дома в Анапе был инсценирован для получения убежища.

Год назад на их участок бросили «коктейль Молотова», приложив записку с пожеланиями отправить тиктокера на СВО, а его семью — в ад. Значительного ущерба тогда не было нанесено, МВД отказалось возбуждать уголовное дело, но после этого семья перестала чувствовать себя в безопасности в России.

«Тюленев говорил, что они напугались так сильно, что аж пришлось уехать из страны и скрывать свое местоположение. Как мы выяснили, семейство находилось в Грузии, а после получения денег с продажи дома — рвануло в США», — сказано в публикации.

Уже летом 2025 года приемный отец Дани Милохина искал человека, который помог бы ему выйти из иммиграционного центра в Чикаго. Он незаконно пересек границу и ждал суда, чтобы получить убежище.

При этом сам Милохин проживает в Дубае. Недавно он жаловался, что вынужден работать курьером и развозить еду. Однако его слова не вызвали доверия у интернет-пользователей, поскольку впоследствии блогер показал, что подарил своей украинской подруге кольцо «Картье».

