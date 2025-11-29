«Город 312» высказался о возвращении пережившей инсульт солистки на сцену

Музыкант Притула: певица Ая пока не может полноценно выступать после инсульта

Артисты Диана Макарова и Дмитрий Притула из группы «Город 312» высказались о возвращении на сцену солистки Аи (настоящее имя Светлана Назаренко), пережившей инсульт. Музыкантов цитирует «5 канал».

По словам Макаровой, недавнее выступление артистки на одном из концертов в группе считают победой.

«Конечно, она не может сейчас полноценно выступать. Сейчас опять она лежит в больнице, восстанавливает здоровье. Она постоянно на реабилитации», — добавил Притула.

Притула поблагодарил поклонников Аи за поддержку, но отметил, что пока из-за состояния здоровья артистка не может даже дать концерт в Москве. Макарова отметила, что, тем не менее, в группе верят в ее возвращение.

В 2023 году Назаренко перенесла обширный инсульт, который стал следствием осложнений после четырех случаев заболевания коронавирусом. У знаменитости были выявлены такие нарушения, как паралич левой части тела, проблемы с с артикуляцией и координацией и частичное поражение мозга.

Первое выступление на юбилейном концерте, посвященном 30‑летию «Русского Радио» и премии «Золотой Граммофон», состоялось после двух с половиной лет реабилитации. Артистка исполнила хит группы «Останусь»: она пела, сидя в кресле, а сцену оформили в виде зрительного зала.

Ране «Город 312» объяснили, зачем поют в тюрьмах.