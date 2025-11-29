На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Город 312» высказался о возвращении пережившей инсульт солистки на сцену

Музыкант Притула: певица Ая пока не может полноценно выступать после инсульта
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Артисты Диана Макарова и Дмитрий Притула из группы «Город 312» высказались о возвращении на сцену солистки Аи (настоящее имя Светлана Назаренко), пережившей инсульт. Музыкантов цитирует «5 канал».

По словам Макаровой, недавнее выступление артистки на одном из концертов в группе считают победой.

«Конечно, она не может сейчас полноценно выступать. Сейчас опять она лежит в больнице, восстанавливает здоровье. Она постоянно на реабилитации», — добавил Притула.

Притула поблагодарил поклонников Аи за поддержку, но отметил, что пока из-за состояния здоровья артистка не может даже дать концерт в Москве. Макарова отметила, что, тем не менее, в группе верят в ее возвращение.

В 2023 году Назаренко перенесла обширный инсульт, который стал следствием осложнений после четырех случаев заболевания коронавирусом. У знаменитости были выявлены такие нарушения, как паралич левой части тела, проблемы с с артикуляцией и координацией и частичное поражение мозга.

Первое выступление на юбилейном концерте, посвященном 30‑летию «Русского Радио» и премии «Золотой Граммофон», состоялось после двух с половиной лет реабилитации. Артистка исполнила хит группы «Останусь»: она пела, сидя в кресле, а сцену оформили в виде зрительного зала.

Ране «Город 312» объяснили, зачем поют в тюрьмах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами