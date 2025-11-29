Директор Долиной ответил, будет ли певица возвращать деньги покупательнице ее квартиры

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил в беседе с изданием «Подъем», что информация о массовом возврате билетов на концерты певицы не соответствует действительности.

«Давайте дождемся, когда концерты состоятся. У меня нет таких данных. Я был удивлен, когда прочитал об отмене выступления в «Кафе Пушкинъ» на Новый год. Мы никогда не планировали там выступать, и этот вопрос даже не обсуждался», — заявил представитель артистки.

Пудовкин сравнил сложившуюся шумиху вокруг Долиной с «мощной атакой и агрессией», напоминающей охоту на ведьм. По словам Пудовкина, вопрос о компенсациях покупательнице квартиры Ларисы Долиной должен решаться только через суд. Он не уточнил, планирует ли певица лично выплатить компенсацию пострадавшей.

«То, что человек должен получить потерянные деньги, — в этом вообще никто не сомневается. Просто это инкриминировано тем мошенникам, которые эти деньги украли. Для этого есть суд и система правовых оценок», — подчеркнул он.

Накануне СМИ сообщали, что россияне стали массово отказываться от билетов на концерты Ларисы Долиной. Во Владивостоке, где выступление артистки запланировано на 29 ноября, появилось 224 свободных мест, хотя еще вчера их было всего 25. В Хабаровске — 2 декабря — количество не распроданных билетов выросло с 7 до 35.

Также на ситуацию с Долиной отреагировали некоторые компании: московский ресторан «Кафе Пушкинъ» удалил из соцсетей и с сайта публикацию о новогоднем выступлении певицы, билеты на которое стоили 95 тыс. рублей. «Бургер Кинг» временно приостановил доставку еды к дому Долиной до тех пор, пока покупательница ее квартиры «не получит свои деньги обратно».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин сравнил Долину с распятым Христом.