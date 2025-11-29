В Большом театре назвали получателей льготных билетов на «Щелкунчик»

В Государственном академическом Большом театре назвали получателей льготных билетов на балет Щелкунчик. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администратора-кассира службы продаж Большого театра Светлану Малышеву.

По словам Малышевой, льготные билеты в ГАБТ предусмотрены для участников специальной военной операции и их семей.

«Ветераны боевых действий, участники специальной военной операции имеют право купить билет для себя и для одного сопровождающего», — рассказала она.

Представительница театра добавила, что при посещении театра у людей, рассчитывающих на льготу, должны быть документы, подтверждающие ее.

Посмотреть балет «Щелкунчик» можно не только в Большом театре, но и в Кремле, а также ряде других мест. «Кремлевский балет» покажет «Щелкунчика» в хореографии Андрея Петрова шесть раз в декабре и два раза в январе. Стоимость билета варьируется от 1 тысячи до 10 тысяч рублей.

Ранее в Большом театре назвали максимальную цену билета на «Щелкунчик».