На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Большом театре назвали максимальную цену билета на «Щелкунчик»

В Большом театре заявили о сохранении цен на «Щелкунчика» с прошлого года
true
true
true
close
Евгения Новоженина/Reuters

Стоимость билетов на балет «Щелкунчик» сохранилась с 2024 года, заявила РИА Новости администратор-кассир службы продаж Большого театра Светлана Малышева.

«Меня очень радует то, что стоимость билетов по сравнению с прошлым годом, собственно, не поменялась», - сказала она.

По ее словам, максимальная стоимость билета на легендарный балет составит и в декабре, и в январе 50 тысяч рублей за место в партере. Минимальная порог в декабре — 1250 рублей, в январе — 800 рублей, уточнила представитель театра.

Малышева также сообщила, что для участников спецоперации, участников боевых действий и членов их семей предусмотрены льготные билеты, при посещении спектакля им необходимо иметь подтверждающие льготу документы.

Посмотреть балет «Щелкунчик» можно не только в Большом театре, но и в Кремле, а также ряде других мест. «Кремлевский балет» покажет «Щелкунчика» в хореографии Андрея Петрова шесть раз в декабре и два раза в январе. Стоимость билета варьируется от 1 тысячи до 10 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме заявили. что «Щелкунчик» в Большом больше недоступен для простых поклонников балета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами