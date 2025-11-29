В Большом театре назвали максимальную цену билета на «Щелкунчик»

В Большом театре заявили о сохранении цен на «Щелкунчика» с прошлого года

Стоимость билетов на балет «Щелкунчик» сохранилась с 2024 года, заявила РИА Новости администратор-кассир службы продаж Большого театра Светлана Малышева.

«Меня очень радует то, что стоимость билетов по сравнению с прошлым годом, собственно, не поменялась», - сказала она.

По ее словам, максимальная стоимость билета на легендарный балет составит и в декабре, и в январе 50 тысяч рублей за место в партере. Минимальная порог в декабре — 1250 рублей, в январе — 800 рублей, уточнила представитель театра.

Малышева также сообщила, что для участников спецоперации, участников боевых действий и членов их семей предусмотрены льготные билеты, при посещении спектакля им необходимо иметь подтверждающие льготу документы.

Посмотреть балет «Щелкунчик» можно не только в Большом театре, но и в Кремле, а также ряде других мест. «Кремлевский балет» покажет «Щелкунчика» в хореографии Андрея Петрова шесть раз в декабре и два раза в январе. Стоимость билета варьируется от 1 тысячи до 10 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме заявили. что «Щелкунчик» в Большом больше недоступен для простых поклонников балета.