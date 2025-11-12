На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы цены на билет на балет «Щелкунчик» в Кремле

Самый дорогой билет на балет «Щелкунчик» в Кремле обойдется в 10 тысяч рублей
true
true
true
close
Государственный Кремлёвский Дворец

Самый дешевый билет на балет «Щелкунчик» стоит 500 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Музыкальный театр имени Сац покажет свою адаптацию «Щелкунчика» днем и вечером 24 и 25 декабря и 19 февраля 2026 года на сцене культурного центра «Меридиан». Стоимость билета на балкон — от 500 до 1,3 тысячи рублей, а в партер — от 900 до 2,5 тысячи рублей.

Ученики Детского балетного театра в культурном центре «ЗИЛ» также представят «Щелкунчика» — 18-20 декабря. Цена самого дорогого билета составит 1,8 тысячи рублей.

Известный многим балет в постановке Хасана Усманова зрители смогут увидеть в концертном зале «Строгино» 13 января. Цены на билеты начинаются от 950 рублей, самый дорогой — 2,6 тысячи рублей.

«Щелкунчика» также можно увидеть на сцене ООЦ имени Моссовета в исполнении национального русского балета «Возрождение» днем и вечером 21 декабря. За один билет придется отдать от 1,2 до 3,5 тысячи рублей.

«Кремлевский балет» покажет «Щелкунчика» в хореографии Андрея Петрова шесть раз в декабре и два раза в январе. Стоимость билета варьируется от 1 тысячи до 10 тысяч рублей.

На сцене Государственного Кремлевского Дворца балет «Щелкунчик» представят воспитанники Академии русского балета имени Вагановой 18 и 19 декабря. Минимальная цена билета — 3 тысячи рублей, максимальная — 25 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Кремле состоится премьера балета британского хореографа Джона Кука Ballet Triptych.

