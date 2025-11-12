Названы цены на билет на балет «Щелкунчик» в Кремле

Самый дорогой билет на балет «Щелкунчик» в Кремле обойдется в 10 тысяч рублей

Самый дешевый билет на балет «Щелкунчик» стоит 500 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Музыкальный театр имени Сац покажет свою адаптацию «Щелкунчика» днем и вечером 24 и 25 декабря и 19 февраля 2026 года на сцене культурного центра «Меридиан». Стоимость билета на балкон — от 500 до 1,3 тысячи рублей, а в партер — от 900 до 2,5 тысячи рублей.

Ученики Детского балетного театра в культурном центре «ЗИЛ» также представят «Щелкунчика» — 18-20 декабря. Цена самого дорогого билета составит 1,8 тысячи рублей.

Известный многим балет в постановке Хасана Усманова зрители смогут увидеть в концертном зале «Строгино» 13 января. Цены на билеты начинаются от 950 рублей, самый дорогой — 2,6 тысячи рублей.

«Щелкунчика» также можно увидеть на сцене ООЦ имени Моссовета в исполнении национального русского балета «Возрождение» днем и вечером 21 декабря. За один билет придется отдать от 1,2 до 3,5 тысячи рублей.

«Кремлевский балет» покажет «Щелкунчика» в хореографии Андрея Петрова шесть раз в декабре и два раза в январе. Стоимость билета варьируется от 1 тысячи до 10 тысяч рублей.

На сцене Государственного Кремлевского Дворца балет «Щелкунчик» представят воспитанники Академии русского балета имени Вагановой 18 и 19 декабря. Минимальная цена билета — 3 тысячи рублей, максимальная — 25 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Кремле состоится премьера балета британского хореографа Джона Кука Ballet Triptych.