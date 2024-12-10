«Лучше, чем банан за $6 млн»: в Госдуме высказались о цене билетов на «Щелкунчик»

Депутат Госдумы Светлана Бессараб высказалась о высокой цене билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

«Безусловно, это лучше, чем банан за $6 млн, но «Щелкунчик» в Большом больше недоступен для простых поклонников балета», — констатировала она.

Бессараб намекнула на недавний перфоманс миллиардера Джастина Сана — он съел ранее купленный им на аукционе приклеенный к стене банан за $6,2 млн. Концептуальное произведение искусства под названием «Комедиант» итальянского художника Маурицио Каттелана представляло собой банан, приклеенный скотчем к стене.

Накануне максимальная ставка за два билета на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре достигла 400 тысяч рублей.

Стартовая цена пары билетов на впервые устраиваемом театром аукционе составляет 100 тысяч рублей. Победителю аукциона, готовому заплатить 400 тысяч рублей, достанутся места в первом ряду партера на левой стороне.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева высмеяла покупку билетов в Большой театр за 5 млн рублей.