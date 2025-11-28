На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МакSим поделилась теплыми воспоминаниями о маме в преддверии Дня матери

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) призналась в разговоре с Общественной Службой Новостей, что часто вспоминает о заботе, которую мама проявляла к ней в детстве.

МакSим поделилась, что особенно ей запомнился запах, который исходил от матери, когда та укладывала ее спать. По словам певицы, в те моменты от родительницы всегда приятно пахло кремом. Исполнительница призналась, что этот аромат навсегда остался в ее памяти.

«Такого аромата не повторится больше нигде и ни в каком запахе, потому что его нельзя воспроизвести — это сочетание маминого присутствия и ее запаха, непередаваемого и не переживаемого заново», — сказала она.

МакSим также назвала матерей теми людьми, которые знают своего ребенка лучше всех остальных.

«Мама — это первое и самое дорогое слово в жизни. Для меня мама — это что-то теплое, мягкое», — поделилась певица.

До этого МакSим не исключила, что может стать матерью в третий раз. Сейчас у певицы растут две дочери — Александра и Мария. Первенца исполнительница родила в 2009 году от звукорежиссера Алексея Луговцова, но через два года развелась с ним. МакSим отмечала, что никогда не препятствовала общению девочки с отцом. Младшая дочь знаменитости появилась в ее отношениях с бизнесменом Антоном Петровым. Однако пара рассталась через год после рождения Марии.

Ранее Надежда Бабкина призвала всех детей дарить мамам подарки на День матери.

