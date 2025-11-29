Экс-супруга Паши Техника о скандале вокруг его последнего альбома: «Теперь я еще и жадная»

Экс-супруга рэпера Паши Техника Ева Карицкая высказалась о скандале вокруг его последнего альбома «5 минут до итогов». Об этом пишет aif.ru.

Альбом создавался еще при жизни артиста, за три года до кончины он написал 30 треков совместно с рэпером Савелием, более известным под псевдонимом Southwest Mafia. Сейчас Савелий не может договориться о релизе с правообладателем на треки — Карицкой.

Изначально одна из компаний предложила гонорар за выход песен в размере 1 млн 300 тыс. рублей, 1 млн 50 тыс. рублей из которых должны были пойти в бюджет Карицкой. Женщина утверждает, что Савелий не согласился со своей частью гонорара и потребовал выплаты на том же уровне, хотя изначально якобы был согласен даже 350 тысяч поделить пополам.

Позже, продолжает Карицкая, рэпер сказал ей, что нашел другую компанию, которая готова выплатить одинаково большой гонорар, однако этот лейбл хотел купить и авторские права, на что бывшая жена Техника была не готова.

В итоге она предложила опубликовать весь альбом бесплатно на открытых сервисах. Тогда Савелий и предложил фанатам собрать недостающий миллион рублей и отдать его Карицкой, говорит она. Женщина ничего с фанатов собирать не хочет.

«Мы могли экологично решить вопрос, продать альбом и получать роялти. Но теперь я еще и жадная», — говорит она.

Ева Карицкая теперь не желает идти на условия Савелия и обещает, что треки поклонники все равно услышат.

Ранее 80 треков Паши Техника исчезли со стримингов.